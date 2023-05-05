Наложили кирпичей: российские кнопочные телефоны захватили рынок

Российские кнопочные телефоны заняли 60% отечественного рынка в первом квартале 2023 года — на 20% больше, чем в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «М.Видео-Эльдорадо». В январе-марте этого года было продано 1,1 миллиона таких аппаратов. В общей продаже мобильных аппаратов их доля составила 15%, и интерес к таким устройствам падает.

В числе наиболее популярных отечественных брендов входят F+ и Texet, из зарубежных марок в лидерах Philips, рассказал изданию представитель ритейлера. В Ozon среди популярных российских марок выделили BQ, Maxvi и Digma. Одной из причин роста популярности российских брендов в «М.Видео-Эльдорадо» считают уход с рынка Nokia —одного из ведущих мировых производителей кнопочных телефонов, — доля которого доходила до 20%. Многие российские телефоны продвигают ритейлеры и операторы, которые запускают собственные торговые марки. Росту спроса на российские кнопочные телефоны способствую и опасения возможной блокировки в РФ смартфонов на Android и iOS.

В целом же российский рынок смартфонов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократился на 15–20%.