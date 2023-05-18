Нарисованные нейросетью Сбера картины собрали более двух миллионов рублей

В рамках конференции «Время трансформации: актуальные решения для агропромышленного комплекса» состоялась благотворительная выставка картин, созданных нейросетью Kandinsky 2.1. Собранные средства — свыше двух миллионов рублей — передали в благотворительные фонды-партнеры, отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Нейросеть Kandinsky 2.1 разработали исследователи из Sber AI и Института искусственного интеллекта AIRI. Обученный на датасете от Sber AI и SberDevices искусственный интеллект может за несколько секунд создать изображение по текстовому описанию. Нейросеть понимает 101 язык, может рисовать в различных стилях и владеет множеством приемов: смешивает несколько рисунков, меняет их, дорисовывает недостающие части картинки и формирует изображения в режиме бесконечного полотна.

В каждом из 11 нарисованных Kandinsky 2.1 портретов объединены образ будущего и элемент одной из отраслей аграрно-промышленного комплекса, собственники и топ-менеджеры компаний которого собрались на конференции. Обладателями картин стали те из них, кто совершил пожертвования по акции #ДаримДобро.