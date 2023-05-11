Нашли MicroG: на российские смартфоны все-таки поставят приложения от Google

Для того, чтобы получить новые лицензии и обновления от Google, российские производители смартфонов все чаще квалифицируют свои продукты как международные, сообщает «Коммерсант». Также популярностью пользуется дополнение MicroG, которое позволяет использовать сервисы американской компании без официальной установки.

Google все чаще отказывает в лицензии GMS (Google Mobile Services), в которую входят, в частности, YouTube, Google Play и Google Maps, российским производителям смартфонов и планшетов. Так, некоторые китайские фабрики получили сообщения о деавторизации в случае сотрудничества с российскими изготовителями техники.

Однако большинству российских фирм получить лицензию GMS удается. Многие российские фирмы, в частности, Aquarius, стали использовать MicroG — дополнение, которое позволяет свободно использовать сервисы Google. Созданный немецким разработчиком Марвином Висфельдом проект на открытом коде позволяет получать к ним доступ с меньшим отслеживанием активности устройства, а также обойти многие требования американской корпорации и её политику блокировки сторонних приложений в Android.

По мнению собеседников газеты, Google не всегда может и не всегда хочет отследить выгодоприобретателей лицензий, которые получают производства в КНР, где производится подавляющее большинство смартфонов российских брендов.