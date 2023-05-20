Наступить на красный свет: в России разработали умный «сейсмосветофор»

Исследователи из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали и испытали умный светофор.

Разработку испытали на опасном нерегулируемом пешеходном переходе в Новосибирске, где часто происходят ДТП. На пути к нему в земле установили восемь сейсмических датчиков, которые при появлении пешехода передавали сигнал аппаратуре светофора. Таким образом, когда человек вступал на проезжую часть, для транспорта на асфальте высвечивается запрещающий сигнал.

Система готова к введению в рабочий режим, отметил один из разработчиков, профессор НГТУ НЭТИ Александр Спектор.