В России
19:39, 20 мая 2023
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Наступить на красный свет: в России разработали умный «сейсмосветофор»

О появлении пешехода аппарат предупреждают сейсмические датчики

Сибирские инженеры разработали умный светофор – при приближении пешехода аппарат получает сигнал от сейсмодатчиков и для водителя загорается красный свет

Исследователи из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали и испытали умный светофор.

Разработку испытали на опасном нерегулируемом пешеходном переходе в Новосибирске, где часто происходят ДТП. На пути к нему в земле установили восемь сейсмических датчиков, которые при появлении пешехода передавали сигнал аппаратуре светофора. Таким образом, когда человек вступал на проезжую часть, для транспорта на асфальте высвечивается запрещающий сигнал.

Система готова к введению в рабочий режим, отметил один из разработчиков, профессор НГТУ НЭТИ Александр Спектор.

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