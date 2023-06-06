Назван худший сценарий для Рунета

Главная цель всех заинтересованных структур сегодня — преодолеть зависимость от инфраструктурных технологий. Это является наиболее сложным вызовом, с которым мы сталкиваемся. Отсутствие конкуренции также представляет опасность. Если не будет конкуренции, то создание контента станет бессмысленным. Это означает, что, например, когда в кинотеатрах идёт мировой блокбастер, а рядом идёт местный фильм, зрители предпочтут посмотреть блокбастер. Это плохо и обидно для местных создателей контента, но это показывает, где они упускают возможности, по словам Алексея Гореславского.

Санкции, введённые США, ЕС и другими странами во время военной операции на Украине, имели негативное влияние на развитие Рунета. Они привели к ограничениям в экспорте высокотехнологичных товаров в Россию, включая комплектующие и оборудование. Многие компании, такие как Dell, Apple, Intel, Nvidia и другие, перестали поставлять продукцию в Россию. Крупные кинопроизводители, включая Warner Bros., Sony, Disney, Universal и Paramount, также отказались выпускать свои фильмы в России. Доступность иностранного контента в онлайн-кинотеатрах также сократилась. Все это создаёт трудности для отечественных разработчиков игр и фильмов.

Тем не менее, Алексей Гореславский отмечает, что пользователи готовы приспособиться. Российские сериалы на местных платформах становятся все популярнее, и пользователи готовы их смотреть. Он также приводит пример успешной российской игры Atomic Heart, которая находит свою аудиторию в России. Пользователи готовы полностью погрузиться в такие проекты и наслаждаться ими.