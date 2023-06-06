Назван худший сценарий для Рунета

Назван худший сценарий для РунетаОб этом рассказал глава ИРИ Алексей Гореславский
По словам генерального директора Института развития интернета, Алексея Гореславского, существуют серьёзные проблемы, которые могут угрожать развитию Рунета. Он выделил два ключевых риска: зависимость от зарубежных технологий и отсутствие конкуренции в контенте.
Главная цель всех заинтересованных структур сегодня — преодолеть зависимость от инфраструктурных технологий. Это является наиболее сложным вызовом, с которым мы сталкиваемся. Отсутствие конкуренции также представляет опасность. Если не будет конкуренции, то создание контента станет бессмысленным. Это означает, что, например, когда в кинотеатрах идёт мировой блокбастер, а рядом идёт местный фильм, зрители предпочтут посмотреть блокбастер. Это плохо и обидно для местных создателей контента, но это показывает, где они упускают возможности, по словам Алексея Гореславского.
Санкции, введённые США, ЕС и другими странами во время военной операции на Украине, имели негативное влияние на развитие Рунета. Они привели к ограничениям в экспорте высокотехнологичных товаров в Россию, включая комплектующие и оборудование. Многие компании, такие как Dell, Apple, Intel, Nvidia и другие, перестали поставлять продукцию в Россию. Крупные кинопроизводители, включая Warner Bros., Sony, Disney, Universal и Paramount, также отказались выпускать свои фильмы в России. Доступность иностранного контента в онлайн-кинотеатрах также сократилась. Все это создаёт трудности для отечественных разработчиков игр и фильмов.
Тем не менее, Алексей Гореславский отмечает, что пользователи готовы приспособиться. Российские сериалы на местных платформах становятся все популярнее, и пользователи готовы их смотреть. Он также приводит пример успешной российской игры Atomic Heart, которая находит свою аудиторию в России. Пользователи готовы полностью погрузиться в такие проекты и наслаждаться ими.