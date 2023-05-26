Названы имена самых популярных российских блогеров

По последнему исследованию агентства Motive agency&production, проведённому с использованием онлайн-панели Anketolog.ru, выяснилось, кто самые популярные блогеры и платформы в России. В результате опроса, в котором поучаствовали россияне, были определены несколько интересных фактов.

Согласно результатам опроса, самой известной инфлюенсеркой в России является Ольга Бузова, которую знают целых 53% опрошенных. На втором месте оказались Ксения Собчак и Настя Ивлеева, которых знают по 50% респондентов. На третьем месте расположился Тимати с результатом в 47%. Егор Крид знаком 45% опрошенных, а Ксения Бородина — 43%. Джиган и Константин Ивлев получили по 38% узнаваемости. Также в десятку самых известных блогеров вошли Регина Тодоренко и Даня Милохин с результатом в 37%.

Интересно отметить, что данные различаются в зависимости от возрастной группы. Например, среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет самым популярным блогером оказался Дмитрий Куплинов, на которого подписаны 14% молодёжи. В то же время, участники опроса старше 45 лет в основном знакомы с Юрием Подоляком (3%).

Исследование также показало, что 79% российских интернет-пользователей следят за блогами. Более трети из них (36%) делают это ежедневно, а 38% — несколько раз в неделю. Есть также те, кто просматривает блоги раз в неделю (11%), несколько раз в месяц (7%) или нерегулярно (9%).

Когда дело доходит до платформ, на которых просматривают блоги, большинство опрошенных (68%) предпочитают YouTube. Telegram занимает второе место с результатом 63%, а ВКонтакте и «Яндекс.Дзен» знакомы 55% и 43% респондентов соответственно. Также около трети (30%) подписаны на блогеров в TikTok, 24% — в Instagram, и 23% — в «Одноклассниках».