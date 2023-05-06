Названы профессии, которые ChatGPT может заместить в России

Нейросети и чат-боты, такие как ChatGPT, смогут взять на себя полностью или частично обязанности тех россиян, которые работают с текстом, заявил РИА Новости разработчик Центра искусственного интеллекта СКБ "Контур" Антон Рогозин.

По мнению специалиста, опыт промышленной революции показывает, что люди, которые ранее занимались ручным трудом, смогли переквалифицироваться. Чат-боты и нейросети не смогут заменить специалистов физического труда — сантехников, плотников, строителей и других, считает разработчик.

Однако они смогут заниматься поиском смысла в тексте по запросу, проверкой ошибок в тексте, поиском информации по базе знаний, подчеркнул Рогозин. Если текущий тренд продолжится, можно ожидать постепенного увеличения доли работ, связанных с текстами.

В то же время исследования показывают, что применение ChatGPT в трудовой деятельности повышает как скорость работы, так и удовлетворенность ею. Россиянам вполне по силам не отвергать новые технологии, а использовать их на практике, резюмировал эксперт.