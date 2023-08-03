Названы самые успешные меры поддержки науки в России

Самым успешной мерой поддержки науки является государственное задание на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, свидетельствуют данные проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ опроса.

На втором месте в итоговом рейтинге стартовавшая в 2021 году программа поддержки российских вузов «Приоритет 2030», рассказал директор института, первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

Особо востребованы и меры финансовой поддержки молодых ученых — гранты и стипендии, обеспечение жильем — занявшие третье место в опросе. Гохберг отметил спрос на новые такие инструменты: создание университетских стартап-студий, гранты на поддержку студенческого предпринимательства, проект по развитию передовых инженерных школ на базе вузов.

Исследование базируется на результатах проведенного в конце 2022 года опроса руководителей или их заместителей по научной работе 577 научных организаций и университетов и является продолжением проекта «Делаем науку в России» 2017-2018 годов.