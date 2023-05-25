Названы самые уязвимые к магнитным бурям категории людей

Самые уязвимые для воздействия магнитной бури группы людей — это старики и младенцы, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус.

При сильной магнитной буре — с характеризующим геомагнитную активность Кр-индексом выше 4 — у младенцев может наступить внезапная смерть, отмечает эксперт. При этом дети практически не ощущают влияния этого явления. Начиная с 16 лет, подростки становятся такими же чувствительными, как и взрослые.

Кроме того, сильнее ощущают влияние космической погоды люди, живущие в высоких широтах — именно там бушуют самые сильные бури. На экваторе они случаются реже. Также интенсивность магнитных бурь зависит от времени и сезона, отметила эксперт: максимума они достигают в марте-апреле, а самое опасное время суток — полдень, когда Солнце в зените.