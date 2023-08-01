Названы сроки изготовления первого российского спутника для интернета вещей

Первый аппарат предназначенной для интернета вещей группировки спутников «Марафон-IoT» будет изготовлен, испытан и отправлен на космодром в конце 2023 года, заявил генеральный директор входящей в Роскосмос компании «Решетнев» Евгений Нестеров.

Работы по проекту идут полным ходом, заверяет менеджер. В настоящее время, рассказывает Нестеров, завершается изготовление составных частей спутника-демонстратора, а также отлаживается взаимодействия бортовой аппаратуры и разрабатывается программное обеспечение.

В состав группировки «Марафон-IoT» войдут 264 спутника весом от 50 до 75 кг каждый. С 2024 по 2028 год они будут запущены и размещены в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 километров над Землей. Срок активной службы каждого спутника составит не менее пяти лет.