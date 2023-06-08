Названы сроки отбора космонавтов для Российской орбитальной станции

11:38, 08 июня 2023
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Названы сроки отбора космонавтов для Российской орбитальной станцииУчаствовать в полетах к ней будут и действующие космонавты
Отбор космонавтов для полетов на новую Российскую орбитальную станцию скоро начнется, заверили в ЦПК им. Ю. А. Гагарина.
Первый отбор участников полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируется провести в 2023-2024 годах, заявили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
При этом отмечается, что в полетах на новую станцию примут участие и действующие космонавты «Роскосмоса».
Предполагается, что проектирование РОС будет завершено летом 2023 года. Планируется, что первый модуль станции — научно-энергетический — будет запущен в конце 2027 года, а узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули — в период с 2028 по 2030 годы.