Названы сроки отбора космонавтов для Российской орбитальной станции

Первый отбор участников полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируется провести в 2023-2024 годах, заявили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

При этом отмечается, что в полетах на новую станцию примут участие и действующие космонавты «Роскосмоса».

Предполагается, что проектирование РОС будет завершено летом 2023 года. Планируется, что первый модуль станции — научно-энергетический — будет запущен в конце 2027 года, а узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули — в период с 2028 по 2030 годы.