Названы сроки выпуска первых российских лопастей для «ветряков»

Первое в России производство лопастей для ветровых электростанций начнет выпуск продукции к концу 2024 года, заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Разработанная ЮМАТЕКС — композитным дивизионом «Росатома» — лопасть будет сделана полностью из отечественных материалов. Это позволит нарастить объемы локализации в отрасли ветроэнергетики, заявил чиновник.

Производство будет организовано на площадке законсервированного в октябре 2022 года завода ушедшей из России датской компании Vestas. Однако коллектив завода, по словам Русских, удалось сохранить.

Мощности предприятия рассчитаны на 450 изделий в год. Благодаря производству будут созданы 400 рабочих мест. По словам губернатора, инвестиции в проект составляют 2,3 миллиарда рублей.