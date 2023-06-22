Названы три наиболее популярных у россиян типа татуировок

Более 80% татуировок у россиян составляют тексты, тотемные изображения и орнаменты, заявил ведущий научный сотрудник лаборатории оценки профессиональных компетенций и развития взрослых Московского городского педагогического университета и арт-директор тату-студии «Шелковые чернила» Иван Гринько.

Среди наносимых изображений встречаются и большие многофигурные композиции, но далеко не каждый готов их наносить, поэтому они, скорее, исключение, отметил тату-мастер. Остальные же можно разделить на три группы.

Первая это тексты: цитаты, девизы, иероглифы. Вторая — это тотемные изображения. Здесь, по словам Гринько, наблюдается перекличка с традиционными обществами. В них, нанося татуировку, пытались придать человеку силы тотемного животного. Даже сегодня, отметил антрополог, люди редко делают татуировки исключительно с эстетической целью. Доля таких людей составляет лишь 20%. У остальных 80% есть четкое понимание и основание для такой модификации своего тела.

К третьей группе, отметил Гринько, относится нанесение орнаментов — геометрические, растительные и так далее.