Названы возможности новой российской электроторпеды

Разработанная входящим в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» концерном «Морское подводное оружие — Гидроприбор» электрическая торпеда ТЭ-2 способна в конце своей дистанции подняться на поверхность, заявил представитель концерна Михаил Кеттуев.

По его словам, торпеда имеет отрицательную плавучесть. Зеленые щитки прикрывают поплавки, которые после прохождения дистанции практической стрельбы раздуваются поступающим из баллонов газом и поднимают боеприпас на поверхность.

Электроторпеда может работать по подводным и надводным целям благодаря системе самонаведения в головном отсеке и двум антеннам, рассказал Кеттуев. Одна, по носу, работает по подлодкам, а вторая, сверху, работает по кильватерному следу надводного корабля.

После выстрела торпеда может преодолеть расстояние до 25 километров при глубине хода до 450 метров. Источник питания — литий-ионная батарея — позволяет обеспечить скорость до 32 узлов (около 60 километров в час).