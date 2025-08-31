НЦФМ провёл всероссийскую школу-семинар по изучению «архитектур суперкомпьютеров»

Как отмечает портал «Наука.рф», ресурс Минобрнауки, это важная встреча для молодых учёных и специалистов. Это была третья Всероссийская школа-семинар по суперкомпьютерам, где для начинающих исследователей задана высокая планка. Встреча организована в рамках программы «Третий семестр», посвящённой науке и технологиям.

На семинаре собралось более 50 человек, включая студентов и экспертов. Специалисты обсуждали, как быстро работают современные компьютеры и как их можно использовать для сложных задач — искусственного интеллекта и обработки больших объёмов информации.

Игорь Каляев, сопредседатель направления «Центр исследования архитектур суперкомпьютеров» НЦФМ, научный руководитель направления ЮФУ, академик РАН и один из главных организаторов мероприятия отметил, что Россия пока отстаёт в создании сверхбыстрых суперкомпьютеров. Он подчеркнул, что стране нужны специалисты в этой области. Александр Сергеев, научный руководитель НЦФМ, академик РАН добавил, что важно разрабатывать новые типы компьютеров, которые работают ещё быстрее, например, с использованием фотонных, квантовых, нейроморфных сопроцессоров.

Кроме того, на семинаре обсуждались такие темы, как использование света в компьютерах, разработка «аналоговых фотонных вычислительных устройств», архитектура российских процессоров «Эльбрус-Б», квантовые вычисления и нейроморфные процессоры. Также говорили о программном обеспечении для таких систем.