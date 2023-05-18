Не брат ты мне: российские биологи пересмотрели эволюционное древо мхов-пионеров

В результате масштабного молекулярно-филогенетического исследования российские ученые совместно с зарубежными коллегами пересмотрели эволюционное древо одного из крупнейших порядков мхов, попутно открыв три новых их вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Plants.

Представители родов Aongstroemia и Dicranella — мелкие мхи, которые первыми поселяются на лишенном жизни минеральном грунте, из-за чего их называют пионерными. Из-за схожих условий жизни они весьма похожи друг на друга, но недавно проведённый биологами молекулярно-генетический анализ показал, что родственниками друг другу эти мхи не приходятся.

Исследователи выделили шесть новых родов. Три из них потребовали создания для себя новых семейств – настолько изолированное филогенетическое положение они занимают. Все эти три семейства – одни из самых примитивных представителей Дикрановых (Dicranales), одного из двух крупнейших порядков мхов, включающего в себя около 30 семейств и пяти тысяч видов.

Новая система отражает степень родства на основании данных генетики и согласуется с особенностями анатомии и морфологии, подчеркивают ученые.

Кроме того, при изучении материала из Азиатской части России исследователи открыли и описали три новых для науки вида, один из которых представляет не описанный ранее род. Выяснилось, что генетическое разнообразие всех исследованных видов в Азии намного выше, чем в Европе.