Не мытьем, так плагином: как мошенники используют чат-боты в России

Интернет-мошенники освоили новые способы обмана россиян с помощью чат-ботов, заявил «Ленте.ру» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

С помощью языковых моделей мошенники повысили грамотность фишинговых ссылок — адресов, переход по которым грозит потерей данных или денег. Пользователи чаще переходят по ссылке, ведущей на страницу с идеальным текстом и вредоносным программным обеспечением, объясняет эксперт. Коростелев советует не переходить по подозрительным ссылкам — сообщения от банков и других сервисов приходят только через официальные приложения.

Сейчас с помощью чат-ботов хакеры уже создают вирусы-шифровальщики и плагины для браузеров, которые могут похищать пароли и данные карт, предупредил IT-специалист. Поэтому пользователям не стоит сохранять свои данные в памяти бразуера. Играют и на популярности языковых моделей. Однако любое «специальное предложение» должно автоматически вызывать настороженность, предупреждает Коростелев.