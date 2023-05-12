В России
14:04, 12 мая 2023
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Не нажать кнопочку: российский врач развеяла миф о точке G

Не точка, а зона, и не у всех женщин

Воздействие на точку G эффективно только тогда, когда женщина возбуждена, подчеркнула сексолог Россияна Лучкина. Более того, это не точка, а целая зона, и есть она не у всех.

Стимуляция точки G не является гарантией достижения оргазма, заявила в комментарии «Ленте.ру» российский сексолог Россияна Лучкина. Кроме того, и сама точка — миф: на самом деле, существует целая зона G площадью до трёх квадратных сантиметров.

Она располагается на передней стенке влагалища, примерно в трех-пяти сантиметрах от входа в него, пояснила врач. В зоне G находится большое количество нервных окончаний, поэтому считается, что ее стимуляция позволяет достичь женщине оргазма.

Однако нельзя просто «нажать кнопочку», подчеркивает Лучкина. Воздействие на зону G эффективно только, когда женщина возбуждена: для кульминации достаточно сильного давления на переднюю стенку влагалища. Кроме того, зона G чувствительна не у всех женщин, отмечает специалист.

Источник:Lenta.Ru
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