Не нажать кнопочку: российский врач развеяла миф о точке G

Стимуляция точки G не является гарантией достижения оргазма, заявила в комментарии «Ленте.ру» российский сексолог Россияна Лучкина. Кроме того, и сама точка — миф: на самом деле, существует целая зона G площадью до трёх квадратных сантиметров.

Она располагается на передней стенке влагалища, примерно в трех-пяти сантиметрах от входа в него, пояснила врач. В зоне G находится большое количество нервных окончаний, поэтому считается, что ее стимуляция позволяет достичь женщине оргазма.

Однако нельзя просто «нажать кнопочку», подчеркивает Лучкина. Воздействие на зону G эффективно только, когда женщина возбуждена: для кульминации достаточно сильного давления на переднюю стенку влагалища. Кроме того, зона G чувствительна не у всех женщин, отмечает специалист.