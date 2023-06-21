Не по плану: ученым и преподавателям в России недоплатили

В 2022 году Минобрнауки РФ не смогло обеспечить нужного уровня зарплат преподавателей и научных работников. Плановые значения не были достигнуты в 42 вузах страны, следует из данных проверки Счетной палаты.

Уровень зарплат таких специалистов должен составлять 200% от средних показателей по региону. Проверки МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, РАНХиГС и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова выявила, что показатели зарплат для отдельных «бюджетников» не были достигнуты.

В последней заработная плата профессорско-преподавательского состава составила 124 % в Москве и 155,6 % в филиале в Перми. В МГУ не были достигнуты показатели оплаты труда педагогов общего образования, в РАНХиГС и СПбГУ — работников культуры. Для вуза из Санкт-Петербурга это, замечают аудиторы, объясняется тем, что работа его музеев и библиотек не финансируется из бюджета.

Кроме того, Минобрнауки были допущены отдельные нарушения при распоряжении федеральной собственностью, отмечают в Счетной палате.

При этом проверенные вузы, как и само ведомство, потратили весь заложенный бюджет. СПбГУ исполнил свои расходы на 100%, МГУ — на 95,2 %, Минобрнауки РФ — на 99,7%.

Проверили аудиторы также Российский центр научной информации (РЦНИ) — преемник РФФИ — и Курчатовский институт. Там были выявлены проблемы в сфере закупок и организации внутреннего аудита. При полном исполнении госзадания у Курчатовского института осталось 653,4 миллиона рублей неосвоенных средств из субсидии на нее.