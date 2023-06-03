Не послать ли нам «Гонца»: российские спутники будут отслеживать критически важные объекты

Не послать ли нам «Гонца»: российские спутники будут отслеживать критически важные объектыГруппировка спутников сможет передавать текстовые сообщения
Спутники «Гонец-М1» смогут следить и передавать данные о критически важной инфраструктуре на территории России.
Спутники «Гонец-М1» будут собирать и передавать данные о состоянии критически важной инфраструктуры, следует из документов входящего в «Роскосмос» акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».
Кроме того, аппараты смогут отслеживать местоположение многих объектов, таких как опасные грузы, промышленные предприятия и метеорологические станции и собственные абонентские терминалы системы.
Также предполагается, что группировка из 28 интернет-спутников «Гонец-М1» на низкой околоземной орбите обеспечит голосовую связь и передачу текстовых сообщений. Изначальной задачей для группировки обозначалось представление связи - в том числе и телефонной — и обеспечение инфраструктуры для интернета вещей в труднодоступных местах России
Масса одного «Гонца-М1» составляет 750 килограмм, мощность – 3,6 киловатт, высота орбиты - 1500 километров.