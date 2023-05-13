Не спиши: ученых степеней в России ежегодно лишаются сотни человек

За последние пять лет Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования РФ каждый год лишает за выявленный плагиат в диссертациях сотни человек, заявил в интервью РИА Новости председатель ВАК Владимир Филиппов.

Объясняется это новациями в системе аттестации. Теперь организации, на которых работают диссертационные советы, обязаны проверять труды соискателей по системе «Антиплагиат». Это привело к крупномасштабному сокращению заимствований, подчеркнул ученый.