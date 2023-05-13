Не спиши: ученых степеней в России ежегодно лишаются сотни человек

13:53, 13 мая 2023
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Не спиши: ученых степеней в России ежегодно лишаются сотни человекВиной всему обязательный «Антиплагиат»
Введение обязательной проверки диссертаций системой «Антиплагиат» каждый год приводит к лишению научных степеней сотен человек, заявил глава ВАК Владимир Филиппов.
За последние пять лет Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования РФ каждый год лишает за выявленный плагиат в диссертациях сотни человек, заявил в интервью РИА Новости председатель ВАК Владимир Филиппов.
Объясняется это новациями в системе аттестации. Теперь организации, на которых работают диссертационные советы, обязаны проверять труды соискателей по системе «Антиплагиат». Это привело к крупномасштабному сокращению заимствований, подчеркнул ученый.