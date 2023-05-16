Не только лишь все: эксперт из России рассказал, смогут ли нейросети предсказывать будущее

Искусственный интеллект не способен предсказать будущее, заявил РИА Новости ведущий исследователь данных компании «Лаборатория Касперского» Владислав Тушканов.

По мнению эксперта, нейросеть способна помочь только в случае самых простых угроз. ИИ можно доверить некоторые базовые задачи, выполняемые сейчас младшими специалистами, признал Тушканов. Если специалист может выполнить то или иное поручение мгновенно, то, считает специалист, логично поручить его нейросети. Для распознавания же сложных угроз участие человека все еще необходимо.

Однако ИИ не может прогнозировать социальное поведение человека, считает эксперт. Проведенные исследования показывают, что последствия сделанных нейросетями прогнозов поведения человека бывают зачастую непредсказуемыми.