Нейроинтерфейсы для Арктики испытают студенты МИРЭА

Разрабатываемая система призвана повысить безопасность людей в экстремальных условиях — на полярных станциях или во время космических миссий. Устройства будут фиксировать уровень усталости, стресса и адаптации участников экспедиции к новым условиям.

Ранее технологию тестировали в умеренном климате Бреста и суровых условиях Ямала. Морская экспедиция добавит новые факторы: качку, замкнутое пространство и резкие климатические изменения. Успешные испытания откроют возможность применения нейроинтерфейсов в различных экстремальных средах.

По словам представителей университета, даже опытные исследователи не всегда могут объективно оценить степень своей усталости, что иногда приводит к ошибкам при работе с оборудованием. Новая система поможет предотвратить такие ситуации.