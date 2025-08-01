В России
Опубликовано 01 августа 2025, 19:46
1 мин.

Нейроинтерфейсы для Арктики испытают студенты МИРЭА

Технология оценит усталость в экстремальных условиях
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что студенты вуза отправятся в арктическую экспедицию, чтобы протестировать нейроинтерфейсы для оценки усталости. Исследования пройдут на борту парусно-моторной яхты у побережья Белого моря, включая посещение Соловецких островов и архипелага Кузова.
Нейроинтерфейсы для Арктики испытают студенты МИРЭА

© Ferra.ru

Разрабатываемая система призвана повысить безопасность людей в экстремальных условиях — на полярных станциях или во время космических миссий. Устройства будут фиксировать уровень усталости, стресса и адаптации участников экспедиции к новым условиям.

Ранее технологию тестировали в умеренном климате Бреста и суровых условиях Ямала. Морская экспедиция добавит новые факторы: качку, замкнутое пространство и резкие климатические изменения. Успешные испытания откроют возможность применения нейроинтерфейсов в различных экстремальных средах.

По словам представителей университета, даже опытные исследователи не всегда могут объективно оценить степень своей усталости, что иногда приводит к ошибкам при работе с оборудованием. Новая система поможет предотвратить такие ситуации.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#Арктика
,
#Россия