Нейросеть написала меню для нового российского ресторана

В Москве открылось Futuramen — первое кафе, меню которого полностью придумано нейросетью, а именно языковой моделью ChatGPT.

Главное место в нем отведено рамену — японскому блюду с пшеничной лапшой. По предложению нейросети в кафе они подаются не на свином бульоне, а на говяжьем, курином или вовсе с осьминогами и добавлением красной капусты.

В то же время не все рецепты получились у нейросети рабочими, признает концепт-шеф кафе Марк Шах Акбари, который их доработал. По его словам, в коктейлях нейросеть, например, не всегда чувствует, какой должен быть баланс алкоголя, сладости и кислинки.

Кроме того, нейросеть помогла владельцам в разработке интерьера по мотивам мультфильма «Футурама».