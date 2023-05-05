Нейросеть обучили находить интернет-мошенников

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали нейросеть на основе графов (сетей с парными связями внутри), способную бороться с мошенничеством в интернете. При обучении нейросети учитывались идентификационная информация пользователей – их номер банковской карты, данные об отправителе и получателе денежных средств, тип используемой банковской карты, характеристики устройства, с помощью которого была совершена транзакция.

Новая графовая нейросеть обучена находить определенные закономерности, по которым можно понять, что человек нарушает закон. Так, объяснила в комментарии ТАСС одна из разработчиков, профессор Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Дарья Лаврова, если человек за один раз получит денежный перевод, в 30 раз больший средней суммы транзакций за день вероятность того, что искусственный интеллект отнесет этого человека к классу мошенников, увеличится.