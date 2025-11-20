Нейросеть от Сбера научилась делать видео по вашему тексту

Опубликовано 20 ноября 2025, 19:221 мин.
Нейросеть от Сбера научилась делать видео по вашему текстуОни понимают русский язык и культурный контекст
Сбер представил новое поколение моделей Kandinsky 5.0 для создания изображений и видео на конференции AI Journey. Разработка включает две основные модели: Image Lite для генерации HD-изображений и Video Pro для создания пятисекундных роликов.
Модели обучены на качественных национальных данных и одинаково хорошо понимают запросы на русском и английском языках. Особое внимание уделялось культурному контексту — системы способны создавать надписи как на кириллице, так и на латинице.
Для повышения эстетичности контента при обучении использовался датасет, отобранный профессиональными дизайнерами и художниками. Это позволяет моделям генерировать не только технически точные, но и художественно выразительные материалы.
Kandinsky 5.0 уже интегрирован во все платформы ГигаЧат: веб-версию, приложения для Android, Telegram и мессенджер Max. Все модели линейки опубликованы в открытом доступе, что позволяет разработчикам использовать их в собственных проектах.