Нейросеть от Сбера научилась делать видео по вашему тексту

Модели обучены на качественных национальных данных и одинаково хорошо понимают запросы на русском и английском языках. Особое внимание уделялось культурному контексту — системы способны создавать надписи как на кириллице, так и на латинице.

Для повышения эстетичности контента при обучении использовался датасет, отобранный профессиональными дизайнерами и художниками. Это позволяет моделям генерировать не только технически точные, но и художественно выразительные материалы.

Kandinsky 5.0 уже интегрирован во все платформы ГигаЧат: веб-версию, приложения для Android, Telegram и мессенджер Max. Все модели линейки опубликованы в открытом доступе, что позволяет разработчикам использовать их в собственных проектах.