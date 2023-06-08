Нейросеть от Сбера, синтезирующая речь, стала доступна в России

Сбербанк объявил о полном доступе к своей платформе SaluteSpeech, которая предоставляет возможность синтеза и распознавания речи. Теперь все пользователи могут воспользоваться этой технологией, не только юридические лица, но и частные пользователи для коммерческих и некоммерческих проектов.

С помощью API приложения авторы могут создавать аудиокниги, блогеры — озвучивать свой контент или преобразовывать аудиозаписи в текст. Например, можно быстро расшифровать интервью. Малый и средний бизнес могут использовать эту платформу для создания приложений, записей для телефонии, озвучивания презентаций, транскрибации встреч и многое другое.

Директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев отметил, что доступность речевых технологий — их главная цель. Теперь все пользователи могут быстро и легко реализовывать любые проекты, в том числе коммерческие, связанные с расшифровкой и созданием речи.

С помощью тарифа Freemium пользователи получат доступ к 100 минутам распознавания и синтеза речи в месяц, а также возможность обработки текста до 200 000 символов. Лимит обновляется каждый месяц.