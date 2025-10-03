Неубранную наледь на крышах в Санкт-Петербурге будет искать ИИ

В течение прошлой зимы ГАТИ обучила восемь нейросетей, известных как «Городовой». Эти системы способны автоматически распознавать скопления льда и снега на крышах нежилых зданий.

Нейросеть была разработана для безошибочного определения наледи и отличия её от декоративных элементов, таких как лепнина и барельефы, которые часто встречаются на фасадах исторических и других зданий. К концу зимы 2024-2025 года точность системы значительно улучшилась, что привело к её официальному внедрению, как сообщила пресс-служба.

