Незрячих детей обучат управлению дронами-поводырями в Новосибирске

Основным инструментом управления для незрячих детей станут звуковые сигналы. Как отмечают разработчики, у таких детей часто развит тонкий слух, позволяющий различать направление и тип движения объектов. Это свойство планируется использовать для управления дронами.

Организаторы проекта также ведут поиск разработчиков для внедрения технологии компьютерного зрения. Такая система позволит дрону анализировать окружающую обстановку, распознавать препятствия и передавать информацию пилоту через звуковые или тактильные сигналы.

Проект сталкивается с проблемой недостаточного финансирования. Несмотря на это, разработчики намерены продолжать работу, используя современные технологии для компенсации ограничений по здоровью.

Новосибирская организация «Вектор», занимающаяся развитием адаптивного спорта для детей с особенностями развития, поддерживает эту инициативу.