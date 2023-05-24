Ни «Микрона»: главный российский производитель просрочил выпуск чипов для карт

Арбитражный суд Москвы принял иск производителя банковских карт «Алиот» к заводу «Микрон» на 312 миллионов рублей. Последний просрочил поставку компании чипов для банковских карт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Среди причин собеседники издания называют перебои с поставками производственных материалов и высокая загруженность предприятия. Это не первый иск к «Микрону»: в марте «Орен Карт» подавал к заводу иск на 268 миллионов рублей, но стороны в итоге заключили мировое соглашение, по которому заводу предоставляется отсрочка до ноября 2023 года.

По данным газеты, в настоящее время Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт на год так, чтобы не допустить новых исков. Отмечается, что новый график поставок завода уже разработан.

При этом китайские производители чипов подняли цену на свою продукцию для российских покупателей примерно до 72 рублей за чип. Однако стоимость чипа «Микрона», следует из данных иска, составляет 156 рублей.