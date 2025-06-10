Нижегородские ученые создали новый материал для кремниевых микросхем

Особенность гексагонального кремния в том, что его структура обеспечивает большую проводимость в определенных направлениях. Обычно такие пленки нестабильны и быстро переходят в обычный кремний, но нижегородским ученым удалось стабилизировать именно гексагональную фазу. Для этого материал выращивают на обычной кремниевой подложке, а сверху покрывают слоем германия, что создает однородную и стабильную пленку.

Эта пленка может быть применена на больших участках микросхем с многочисленными контактами, что важно для промышленного производства электроники. Ученые намерены масштабировать и адаптировать разработку для использования в российских микросхемах.