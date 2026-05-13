Нижегородские учёные предложили новую технологию геологоразведки через ионосферу

Испытания на стенде «Сура», спецкомплексе в Нижегородской области, показали, что излучение установки создаёт низкочастотные радиоволны, которые проходят сквозь землю, воду и лёд. Приёмные датчики можно размещать на поверхности, под землёй, на дне моря или на низколетящих объектах. В северных широтах дальность приёма сигнала превышает 2000 км.

По расчётам учёных, трёх‑четырёх таких мобильных комплексов достаточно для геологоразведки всего побережья Северного Ледовитого океана — от Мурманска до Чукотки. Установки можно размещать на судах или ж/д платформах, а также объединять в более мощные системы. Помимо поиска полезных ископаемых, МУВИ подойдёт для исследования подземных вод, карстов, археологии, а во время магнитных бурь — как резервный канал связи для судов на Северном морском пути.

«В северных районах, где интенсивность токов ионосферы выше, дальность приёма сигнала может превышать две тысячи километров. По нашим расчётам, трёх-четырёх таких установок будет достаточно для геологоразведки всего побережья Северного Ледовитого океана — от Мурманска до Чукотки. Это открывает новые перспективы исследования Арктики на годы вперёд», — отметил автор изобретения кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Отдела распространения радиоволн и дистанционного зондирования НИРФИ ННГУ Дмитрий Котик.