Опубликовано 24 марта 2026, 19:20


Нижегородские учёные создали приложение, определяющее биологический возраст мозга

Решение за 15 минут определяет скорость старения нейронов и выявляет риски деменции
Исследователи из нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали онлайн-платформу «Калькулятор когнитивного биологического возраста», которая на основе пяти коротких тестов оценивает память, внимание, скорость реакции и цветовосприятие. В основе лежит модель машинного обучения Cognitive-Age-V, обученная на данных более 1800 человек. Система уже внедряется в практику медицины здорового долголетия «Росатома» и ФМБА.
Разработка позволяет вычислить разницу между хронологическим и когнитивным возрастом. У пациентов с деменцией система зафиксировала ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года, а у людей с умеренными когнитивными нарушениями — на 7,6 года. Используемый SHAP-алгоритм показывает, какие именно функции (скорость распознавания цвета, устойчивость внимания или моторная реакция) дали основной вклад в отклонение.

Как отметил директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко, снижение скорости реакции, ухудшение памяти и цветового зрения может быть связано не только с естественным старением, но и с развитием деменции, последствиями диабета, депрессии или нарушений сна. Бесплатный инструмент доступен любому пользователю, что позволяет проводить персонализированную профилактику нейродегенеративных заболеваний.

«Команда учёных из Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и НИИ биологии старения ННГУ им. Н.И. Лобачевского получила патент на изобретение "Способ определения когнитивного возраста человека с помощью искусственного интеллекта". В настоящее время система внедряется в практику медицины здорового долголетия государственной корпорации "Росатом" и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, а также используется в клиниках превентивной медицины», — сообщила пресс-служба учреждения.