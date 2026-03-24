Нижегородские учёные создали приложение, определяющее биологический возраст мозга

Разработка позволяет вычислить разницу между хронологическим и когнитивным возрастом. У пациентов с деменцией система зафиксировала ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года, а у людей с умеренными когнитивными нарушениями — на 7,6 года. Используемый SHAP-алгоритм показывает, какие именно функции (скорость распознавания цвета, устойчивость внимания или моторная реакция) дали основной вклад в отклонение.

Как отметил директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко, снижение скорости реакции, ухудшение памяти и цветового зрения может быть связано не только с естественным старением, но и с развитием деменции, последствиями диабета, депрессии или нарушений сна. Бесплатный инструмент доступен любому пользователю, что позволяет проводить персонализированную профилактику нейродегенеративных заболеваний.

«Команда учёных из Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и НИИ биологии старения ННГУ им. Н.И. Лобачевского получила патент на изобретение "Способ определения когнитивного возраста человека с помощью искусственного интеллекта". В настоящее время система внедряется в практику медицины здорового долголетия государственной корпорации "Росатом" и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, а также используется в клиниках превентивной медицины», — сообщила пресс-служба учреждения.