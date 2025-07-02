Нижегородский IT-кампус «Неймарк» запустит пять новых программ

Как сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина, кампус станет драйвером технологического развития региона и страны. Особое внимание уделят подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, информационной безопасности и микроэлектроники. Талантливые абитуриенты смогут претендовать на гранты, покрывающие расходы на обучение и проживание.

Совместно с Университетом Лобачевского запускается бакалавриат по сопряженной разработке ПО и аппаратного обеспечения. Студенты с третьего курса будут работать над реальными проектами российских IT-компаний.

Еще одно новое направление — подготовка специалистов по цифровизации строительства вместе с Нижегородским архитектурно-строительным университетом. Также откроется программа по ИИ и компьютерному зрению в партнерстве с НИУ ВШЭ.