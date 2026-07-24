Ночные серебристые облака в России будут видны до конца августа

Сезон наблюдения серебристых облаков начинается в июне и длится всё лето. В августе вероятность их появления остаётся высокой. Чтобы их заметить, нужно смотреть в сторону зари, когда солнце уже скрылось за горизонтом или ещё не взошло: на фоне тёмного неба облака кажутся светящимися и имеют характерный серебристый отлив.

Эти облака образуются в верхних слоях атмосферы (на высоте около 80 км) и представляют интерес не только для любителей астрономии. Они служат одним из важных источников данных о движении воздушных масс и процессах в мезосфере. Их изучение помогает учёным лучше понимать динамику атмосферных явлений.

«Высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт сохраняется в течение всего августа», — сообщили в Московском планетарии.