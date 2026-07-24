В России
Опубликовано 24 июля 2026, 20:40
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Ночные серебристые облака в России будут видны до конца августа

Искать их лучше поздним вечером или ранним утром
Серебристые (ночные светящиеся) облака останутся видны с территории России в течение всего августа. Как сообщили в Московском планетарии, их можно наблюдать на сумеречном небе в поздние вечерние или ранние утренние часы. Эти облака — самые высокие в атмосфере Земли, они настолько прозрачны, что сквозь них видны звёзды.
Ночные серебристые облака в России будут видны до конца августа
© Kristian Larsen, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Сезон наблюдения серебристых облаков начинается в июне и длится всё лето. В августе вероятность их появления остаётся высокой. Чтобы их заметить, нужно смотреть в сторону зари, когда солнце уже скрылось за горизонтом или ещё не взошло: на фоне тёмного неба облака кажутся светящимися и имеют характерный серебристый отлив.

Эти облака образуются в верхних слоях атмосферы (на высоте около 80 км) и представляют интерес не только для любителей астрономии. Они служат одним из важных источников данных о движении воздушных масс и процессах в мезосфере. Их изучение помогает учёным лучше понимать динамику атмосферных явлений.

«Высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт сохраняется в течение всего августа», — сообщили в Московском планетарии.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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