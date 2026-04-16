«Норникель» будет создавать сплавы с помощью ИИ в новом центре при МГУ

Директор центра Дмитрий Изотов рассказал, что программа называется «Сто палладиевых патентов». Подразумевается разработка продуктов для ста отраслей промышленности. ИИ собираются использовать на всех этапах: от рождения идеи до внедрения на зарубежных заводах. Пока в материаловедении нейросети не так сильны, как в медицине, но это дело времени, уверены в компании.

Руководитель исследований Сергей Салтыков пояснил, что факторов для создания сплава слишком много, и достоверных моделей пока нет. Однако вычислительные мощности растут, и скоро ИИ сможет не только генерировать материалы, но и планировать эксперименты, а в будущем — управлять роботизированными лабораториями. В «Норникеле» хотят быть готовыми к этому моменту уже сейчас.

«Но мы прекрасно понимаем, что этот день недалёк, потому что возможности ИИ и вычислительные мощности растут с каждым днём. Поэтому понимаем, что обязательно придёт момент, когда ИИ начнёт генерировать новые материалы. И мы встраиваем возможности ИИ в наш процесс разработки на всех его этапах. В будущем на основе сгенерированных материалов ИИ должен составить наиболее оптимальную матрицу планирования и экспериментов, которые в максимально короткие сроки позволят эти свойства проверить, скорректировать и получить материал. И в будущем — это автоматизация лаборатории, которая на базе сгенерированного плана ИИ будет проводить синтез и аттестацию», — подчеркнул Салтыков.