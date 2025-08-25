«Норникель» запустил в Мончегорске новую систему газоочистки

Новая система установлена в отделении пылеулавливания рафинировочного цеха. Её ключевой задачей является сокращение выбросов диоксида серы от печей кипящего слоя. Ожидается, что это позволит уменьшить эмиссию SO₂ почти на 1 тысячу тонн ежегодно.

Проект реализован с высокой долей отечественного оборудования — 98%. В возведённом для этих целей здании установлены четыре современных четырёхпольных электрофильтра российского производства. Практическая работа над проектом началась в декабре 2022 года.

Этот проект является частью комплексной экологической программы компании на Кольском полуострове, которая включает 180 мероприятий. Общий объём финансирования программы до 2031 года превысит 71,7 миллиарда рублей.

Помимо экологического эффекта, новая система принесёт экономическую пользу. Она позволит дополнительно возвращать в производство цветные металлы и повысит качество выпускаемой серной кислоты.