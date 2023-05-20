Нот БАД: российский врач рассказал о проверенном способе защититься от старости

Единственный геропротектор («средство от старости») с доказанной эффективностью — это воздействие на организм кислородным голоданием, заявил председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Новоселов.

Старость связана с гипоксией — недостатком кислорода в организме. У пожилых людей не хватает АТФ - молекулы, играющей основную роль в обмене энергии в клетках — поэтому ухудшается все уровни регуляции кислорода. В частности, развивается атеросклероз — отложение в артериях холестерина.

Поэтому, подчеркивает врач, чтобы организм перестроился и привык жить с нехваткой кислорода, необходимо с молодости проходить гипоксические тренировки. Этот метод сейчас применяют все биохакеры мира: он не имеет побочных эффектов, и при этом научно обоснован, в отличие от всяких БАД и лекарств, которые работают только на уровне модельных организмов — мух, глистов и грызунов.

Гипоксические тренировки в течение длительного времени приводят к тому, что человек меняется эпигенетически — под воздействием среды перестраивается активность его генов, отмечает специалист. По мнению Новоселова, этот метод в ближайшем будущем станет частью программы реабилитации военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).