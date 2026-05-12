Новак объяснил важность регулирования маркетплейсов недопущением монополизации

Новак подчеркнул, что важно поддерживать конкуренцию как между самими интернет-магазинами, так и между продавцами внутри платформ. Маркетплейсы стали удобны для всех, но есть и риск: несколько крупных площадок могут задавить конкурентов. Новак говорит, что правительство будет следить, чтобы этого не случилось. Также важно, чтобы у покупателя были права и возможность выбора.

По словам Новака, рост онлайн-торговли происходит за счёт перетока традиционной розницы и потребительского импорта. Маркетплейсы не только удобны для покупателя, но и способствуют децентрализации экономики, позволяя небольшим предприятиям из регионов выходить на общероссийский рынок. При этом правительство будет следить, чтобы развитие платформ не приводило к злоупотреблениям.

«Поэтому сейчас правительство уделяет большое внимание маркетплейсам. Основная задача, стоящая перед нами, — не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей», — отметил Александр Новак.