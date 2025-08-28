Новак поручил нескольким министерствам проработать меры развития угольной отрасли

Министерство финансов отчиталось о предоставлении финансовой помощи семи угольным компаниям, среди которых ПАО «Мечел» и АО Воркутауголь». Минэнерго планирует оказать поддержку ещё пяти угледобывающим предприятиям, при этом ожидается, что около 40 компаний обратятся за помощью. Правительственная подкомиссия рассмотрела необходимость государственной поддержки дополнительных организаций, таких как промышленная группа «Родина», ООО «Импэкс-Дон» и ООО «Торговый Дом "Донские Угли".

Согласно данным Росстата, 66% угледобывающих предприятий сообщили об убытках до налогообложения в первом полугодии, что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.