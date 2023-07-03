Новая российская мобильная станция РЭБ подавит любые беспилотники

На выставке «Экипировка» в Москве впервые представили новую мобильную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Аргус-Антифурия». Установка способна подавлять любые беспилотные летательные аппараты, включая боевые дроны дальнего действия, заявила директор по развитию разработавшего её НПО «Кайсант» Алена Баландина.

Станция весом в 18 килограмм может устанавливаться на треногу высотой до трех метров, крепиться на пикапы, а также размещаться на постах наблюдения. Скорость развертывания станции составляет не более пяти минут. При питании от сети напряжением 220 вольт изделие может работать круглосуточно.

«Аргус-Антифурия» перекрывает любые частоты, на которых летают дроны, на большом расстоянии — до двух километров. Связь оператора и дрона блокируется, дрон теряет связь и прекращает выполнение полетного задания, рассказала Баландина.

По ее словам, станция способна эффективно подавлять беспилотники, стоящие на вооружении Вооруженных сил Украины — «Фурия», «Лелека» и «Валькирия». В то же время эффект от воздействия станции зависит от модификации дрона, признали в компании-разработчике.

Испытания «Аргус-Антифурии» запланированы на август этого года, их планируют провести совместно с Минобороны РФ и силовыми ведомствами. Серийное производство системы планируется начать с сентября.