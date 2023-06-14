В России
17:42, 14 июня 2023
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Новая российская ракета-планер будет поражать цели под водой

Подводный снаряд наводится сам

В России разработали ракету, несущую самонаводящийся подводный снаряд.

Исследователи из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова разработали и запатентовали ракету-планер с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей.

К несущему корпусу ракеты в задней части прикреплен стартовый реактивный двигатель и стабилизатор. В переднем отсеке размещен самонаводящийся подводный снаряд, оборудованный устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.

Предполагается, что ракета будет запускаться с надводных кораблей и летательных аппаратов. По мнению разработчиков, их изобретение по сравнению с другими ракетами подобного типа обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках.

Источник:Lenta.Ru
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