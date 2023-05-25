Новая российская робосистема ускорит восстановление ног

Исследователи из Белгородского государственного технологического университете имени В.Г. Шухова разработали универсальную роботизированную систему для восстановления двигательных функций нижних конечностей человека после инсультов и травм.

В ее состав входят две подсистемы. Первая — это так называемый пассивный ортез, механизм с вращательными шарнирами, который обеспечивает движение голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Он универсален — у ортеза есть регулировки, чтобы закрепить ногу любого человека.

Вторая подсистема — активная: стопа человека закрепляется на специальной площадке, движение которой обеспечивается за счет трех кинематических цепей с разными видами шарниров и позволяет обеспечивает требуемые углы поворота в суставах. Если необходимо, система может работать с обеими ногами. На сегодняшний день исследователями разработано несколько программ реабилитации.