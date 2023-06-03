Новая российская система залпового огня будет применять умные ракеты

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса работают над созданием ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» калибра 300 миллиметров.

Продолжение проекта РСЗО «Кама» будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет применять управляемые высокоточные боеприпасы. Машина на шасси КамАЗ будет обладать автоматизированными системой управления огнем и наведением.

Впервые РСЗО «Кама» — модификацию системы «Смерч» с шестью вместо 12 направляющих для ракетных снарядов — представили в 2007 году. Она также монтировалась на грузовик КамАЗ и должна была обладать большей мобильностью при движении по автомагистралям.