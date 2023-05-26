Новая «старая» технология повысит качество наблюдений российской космической обсерватории

Космическая обсерватория «Спектр-М» будет использовать технологию одновременного многочастотного синтеза, позволяющую получить в несколько раз больше информации при наблюдении Вселенной, заявил заместитель руководителя астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Алексей Рудницкий.

Впервые последняя была опробована в рамках миссии «Радиоастрон» (проект «Спектр-Р»), но в «Миллиметроне» (проект «Спектр-М») технология будет применена в обновленном виде. Обсерватория будет работать в режиме одновременного многочастотного синтеза — наблюдение за одним и тем же объектом с нескольких приемников, настроенных на разные радиочастоты — совместно с наземными телескопами.

В настоящее время, отметил Рудницкий, совместно с Корейским институтом астрономии и космических наук идет работа над тем, чтобы «Миллиметрон» мог использовать для этого все или несколько своих приемников. Новый «старый» метод позволит, отмечает специалист, получать в разы больше ценной информации за более короткий промежуток времени, а также нивелировать искажения в работе наземных телескопов, вызванные атмосферой Земли.

Предполагается, что «Миллиметрон» будет исследовать объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра на расстоянии в полутора миллионах километров от Земли.