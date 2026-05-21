Новое оружие против рака груди

Ученые из Южно-Уральского госуниверситета вместе с международными коллегами создали перспективные соединения платины, которые эффективно борются с раком молочной железы. Главная фишка разработки — соединение под кодовым названием AV1, которое в два раза круче традиционных коммерческих препаратов по эффективности подавления роковых клеток.

Что особенно радует — новый препарат показал низкую токсичность в экспериментах на крысах: печень, почки и сердце остались в норме даже при длительном применении. AV1 блокирует топоизомеразу I — фермент, без которого раковые клетки не могут делиться, запуская их программируемую гибель. Результаты исследования уже опубликованы в издании Biomedical Materials & Devices.