Новосибирские физики создали графеновые пленки для связи 6G

Исследователи впервые применили методы терагерцевой плазмонной рефрактометрии для изучения композитных пленок толщиной от 15 до 400 нанометров. Проводимость нового материала оказалась всего на порядок ниже, чем у традиционных металлов.

Особенность композитного графена заключается в его наноструктуре. В отличие от однородных металлических пленок, он состоит из мельчайших частиц размером в несколько нанометров, что значительно усложняет анализ его свойств.

Производство графеновых чернил представляет собой многоэтапный процесс. Он включает измельчение графита, химическую обработку и точное разделение по фракциям. Только после этого материал можно использовать для печати пленок с заданными свойствами.

Для изучения характеристик пленок ученые использовали поверхностные плазмон-поляритоны — особый тип электромагнитных волн, которые эффективно взаимодействуют с тонкими материалами.