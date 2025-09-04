В России
Опубликовано 04 сентября 2025, 21:02
1 мин.

Новосибирские физики создали графеновые пленки для связи 6G

Разработка может использоваться в терагерцевой электронике
Ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Института физики полупроводников СО РАН (ИФП СО РАН) разработали технологию печати сверхтонких пленок из графеновых наночастиц. Эти материалы обладают проводимостью, близкой к металлической, и могут найти применение в будущих системах связи шестого поколения (6G).
Новосибирские физики создали графеновые пленки для связи 6G

© Ferra.ru

Исследователи впервые применили методы терагерцевой плазмонной рефрактометрии для изучения композитных пленок толщиной от 15 до 400 нанометров. Проводимость нового материала оказалась всего на порядок ниже, чем у традиционных металлов.

Особенность композитного графена заключается в его наноструктуре. В отличие от однородных металлических пленок, он состоит из мельчайших частиц размером в несколько нанометров, что значительно усложняет анализ его свойств.

Производство графеновых чернил представляет собой многоэтапный процесс. Он включает измельчение графита, химическую обработку и точное разделение по фракциям. Только после этого материал можно использовать для печати пленок с заданными свойствами.

Для изучения характеристик пленок ученые использовали поверхностные плазмон-поляритоны — особый тип электромагнитных волн, которые эффективно взаимодействуют с тонкими материалами.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#физика
,
#наука