Новосибирские ученые создали диагностический калькулятор для кишечника

Обычно диагностика требует анализа большого массива клинических и лабораторных данных. Обученные модели искусственного интеллекта упрощают эту задачу, быстро обрабатывая множество показателей.

Калькулятор анализирует совокупность метаболических профилей мембран эритроцитов и сыворотки крови пациента. На основе этих данных работают пять различных моделей машинного обучения. Это позволяет оценить не только наличие болезни, но и ее форму, степень тяжести, а также вероятность осложнений, отметили в пресс-службе.

Для удобства врачей создано веб-приложение. В него можно вводить информацию о пациентах и получать диагностические оценки с указанием их точности. Разработчики отмечают, что метод является малоинвазивным, безопасным и не требует больших финансовых затрат.

На изобретение уже получен патент.