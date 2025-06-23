Новосибирские ученые создали ПО для спутниковой навигации

Новая система оценивает ключевые параметры: количество пар спутников, участвующих в измерениях, общее число запланированных сеансов, время работы алгоритмов и равномерность распределения сеансов. Эти данные помогают уточнять орбитальные параметры аппаратов и корректировать их бортовые часы.

Особое внимание разработчики уделили алгоритмам планирования сеансов связи между спутниками. Эффективное расписание должно учитывать различные ограничения, включая возможные помехи от солнечного света для оптических каналов связи.

Как отмечают в НГТУ, аналогичные исследования практически не проводятся ни в России, ни за рубежом.