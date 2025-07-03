Новую модель прогнозирования событий разработали в России

Опубликовано 03 июля 2025, 22:031 мин.
Новую модель прогнозирования событий разработали в РоссииТеория игр помогает принимать решения в условиях неопределенности
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Государственного университета управления (ГУУ) создали математическую модель прогнозирования, основанную на теории игр с природой факторов. Разработка позволяет принимать более обоснованные решения в условиях неполной информации о возможных вариантах развития событий.
© Ferra.ru
Новый подход особенно эффективен в ситуациях, когда традиционные методы анализа данных не работают — например, когда развитие событий не подчиняется стандартным вероятностным распределениям. Модель анализирует имеющиеся данные и на их основе строит прогнозы, помогая выбрать оптимальную стратегию действий.
По словам разработчиков, их решение демонстрирует на 10% более точные результаты по сравнению с существующими методиками. Для крупных компаний и ответственных решений такая разница может иметь существенное значение.